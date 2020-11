Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : en repli, un analyste abaisse son objectif Cercle Finance • 27/11/2020 à 16:09









(CercleFinance.com) - Les actions du fabricant suisse de médicaments Roche s'affiche à la deuxième place des plus fortes baisses de l'indice SMI à Zurich après qu'UBS ait réduit son objectif de cours sur l'action. La banque privée - qui conserve son conseil à 'achat' sur l'action - a déclaré avoir réduit son objectif de cours de 370 euros à 365 euros. Les actions de Roche sont actuellement en baisse de 0,8 %, contre 0,1% pour l'indice SMI.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -0.73%