Roche : en repli de 2% après ses résultats semestriels

(CercleFinance.com) - Roche a déclaré que les revenus avaient augmenté de 1% à taux de change constants au premier semestre, mais que les ventes avaient chuté de 4% en francs suisses en raison de l'appréciation continue du franc par rapport à la plupart des devises. Les actions de la société basée à Bâle sont en baisse de près de 2% en début de matinée à la Bourse de Zurich. Les ventes du premier semestre se sont élevées à 29,3 milliards de francs suisses au cours des six premiers mois de l'année, contre 30,5 milliards de francs suisses un an plus tôt, la pandémie de Covid-19 ayant eu un impact négatif sur les ventes au cours du deuxième trimestre, même si les ventes se sont redressées depuis Juin. Les ventes de sa division pharmaceutique ont augmenté de 1%, tirées par les médicaments nouvellement lancés (+ 37%), notamment le médicament d'immunothérapie Tecentriq, le médicament contre l'hémophilie Hemlibra, le médicament contre la sclérose en plaques Ocrevus et le cancer du sein Perjeta, qui compensent la concurrence des biosimilaires. Le groupe a enregistré une baisse de 5% de son résultat opérationnel core au premier semestre, à 11,8 milliards de francs suisses. Il a confirmé son objectif de croissance des ventes 2020 dans la fourchette à un chiffre bas à moyen, à taux de change constants, avec un bénéfice par action largement en ligne avec les ventes. Roche a également déclaré qu'il comptait augmenter son dividende en francs suisses.

