Roche : en léger repli après un revers pour Tecentriq

(CercleFinance.com) - Roche s'inscrit en repli de moins de 1% à Zurich, sur fond de retrait volontaire par le groupe de santé helvétique de sa demande d'approbation de Tecentriq dans le cancer du sein métastasé et triple négatif (mTNBC) aux Etats-Unis. 'Le management souligne que c'est une décision justifiée par l'environnement concurrentiel en mTNBC et des requêtes de la FDA pour une approbation', explique Oddo BHF, qui pointe aussi 'un développement clinique hasardeux dans cette indication'. Le bureau d'études, qui avait une approche plus conservative que le marché n'incluant aucune vente dans cette indication, maintient sa recommandation 'sous-performance' et son objectif de cours de 330 francs suisses sur Roche.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.26%