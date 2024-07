Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: échec et arrêt d'une étude dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Roche fait part d'un échec de son étude de phase II/III SKYSCRAPER-06, évaluant le tiragolumab associé à Tecentriq et à la chimiothérapie, comme traitement en première ligne du cancer du poumon non à petites cellules non épidermoïde métastatique.



Si l'innocuité s'est révélée conforme aux études précédentes, SKYSCRAPER-06 n'a pas atteint les critères d'évaluation principaux de la survie sans progression lors de l'analyse primaire et de la survie globale lors de la première analyse intermédiaire.



L'association a montré une efficacité réduite par rapport au groupe de comparaison, amenant donc le groupe de santé helvétique à arrêter cet essai. Il évaluera tout changement pertinent nécessaire au programme de tiragolumab en cours.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 241,00 CHF Swiss EBS Stocks -2,03%