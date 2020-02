Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : échec d'un essai dans la maladie d'Alzheimer Cercle Finance • 10/02/2020 à 08:42









(CercleFinance.com) - Roche indique qu'un essai de phase II/III avec gantenerumab dans une forme rare héritée de la maladie d'Alzheimer, n'a pas atteint son objectif principal de ralentir significativement le taux de déclin cognitif chez les patients, comparé à placebo. Le laboratoire pharmaceutique helvétique précise que des analyses supplémentaires sont en cours pour comprendre la totalité des données, qui seront présentées à l'occasion de la réunion AAT-AD/PD Focus prévue en avril prochain. 'Ces résultats n'impactent pas les deux études de phase III en cours sur gantenerumab chez les personnes atteintes par la forme commune de la maladie d'Alzheimer qui n'est pas directement causée par des mutations génétiques', précise-t-il toutefois.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -0.56%