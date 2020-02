Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : dossier accepté par la FDA en cancer du sein Cercle Finance • 25/02/2020 à 08:45









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des Etats-Unis a accepté un dossier de demande de licence de produit biologique pour la combinaison sous-cutanée à dose fixe de Perjeta et Herceptin pour le traitement de patientes atteintes de cancer du sein HER2 positif. 'La combinaison à dose fixe administrée sous la peau en quelques minutes, comparée à des heures avec une administration intraveineuse, réduit significativement le temps passé à recevoir le traitement', souligne le groupe de santé helvétique. Ce dossier se fonde sur une étude de phase III ayant démontré une efficacité et une sécurité comparables à l'infusion standard IV de Perjeta plus Herceptin et chimiothérapie. La FDA devrait rendre sa décision sur une approbation vers le 18 octobre prochain.

