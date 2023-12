Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: données prometteuses dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 17:54









(CercleFinance.com) - Roche a présenté aujourd'hui les résultats positifs d'une étude de phase III évaluant l'inavolisib (un traitement oral expérimental) associé au palbociclib (Ibrance®) et au fulvestrant comme traitement de première intention des personnes atteintes de cancer du sein (HR+/HER2-) résistant au système endocrinien, localement avancé ou métastatique.



L'ajout de l'inavolisib au protocole de soins a réduit le risque d'aggravation de la maladie ou de décès (survie sans progression) de 57 % par rapport au palbociclib et fulvestrant administrés seuls.



Si le laboratoire précise que les données de survie globale (SG) étaient immatures à ce moment-là, il indique ' qu'une nette tendance positive a été observée '.



Les données disponibles pour d'autres critères d'évaluation secondaires lors de cette analyse ont montré des augmentations cliniquement significatives du taux de réponse objective, de la durée de la réponse et du taux de bénéfice clinique, ajoute Roche.



Les données de l'étude seront soumises aux autorités sanitaires en vue de proposer cette option thérapeutique potentielle aux patients dans les plus brefs délais.







