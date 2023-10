Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: données positives pour Vabysmo dans l'OVR information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Roche annonce de premiers résultats positifs à long terme des études mondiales de phase III BALATON et COMINO, évaluant des intervalles de traitement prolongés avec Vabysmo dans l'oedème maculaire dû à l'occlusion veineuse rétinienne (OVR).



Selon le groupe pharmaceutique helvétique, son Vabysmo a maintenu les améliorations de la vision avec des intervalles de traitement prolongés jusqu'à quatre mois, avec un profil de sécurité cohérent avec les études précédentes.



L'OVR touche 28 millions de personnes dans le monde et, si elle est approuvée, serait la troisième indication pour Vabysmo en plus de la dégénérescence maculaire néovasculaire ou 'humide' liée à l'âge et de l'oedème maculaire diabétique.





