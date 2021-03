Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : données positives pour Tecentriq en cancer du poumon Cercle Finance • 22/03/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - Roche annonce que l'étude de phase III IMpower010 évaluant son Tecentriq (atezolizumab), par rapport aux meilleurs soins de soutien, a atteint son critère principal de survie sans maladie lors de l'analyse intérimaire. Tecentriq a montré une amélioration statistiquement significative comme thérapie adjuvant suivant la chirurgie et la chimiothérapie dans toutes les populations randomisées de stade II-IIIA avec le cancer du poumon non à petites cellules. Les données seront soumises aux autorités sanitaires du monde entier dès que possible, y compris la FDA des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments, et présentées lors d'une prochaine réunion médicale.

