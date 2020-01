Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : données positives pour risdiplam chez l'enfant Cercle Finance • 23/01/2020 à 08:22









(CercleFinance.com) - Roche annonce des données positives de la partie 2 pivot de son étude Firefish, évaluant risdiplam chez les enfants d'un à sept mois atteints d'atrophie musculaire spinale de type 1, données qui seront présentées à diverses autorités de santé dans le monde. Selon le groupe de santé suisse, le produit a démontré une amélioration du jalon moteur statistiquement et médicalement significative chez les patients. Le profil de sécurité s'est montré conforme à ce qui a été observé précédemment.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -0.03%