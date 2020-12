Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : données positives en leucémie lymphoïde chronique Cercle Finance • 07/12/2020 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé samedi de nouvelles données issues des essais MURANO et CLL14 renforçant le bénéfice à long terme de l'association Venclexta / Venclyxto pour les personnes atteintes de leucémie lymphoïde chronique récidivante ou réfractaire. Le groupe de santé suisse rapporte ainsi que les données de suivi à long terme de l'étude de phase III MURANO ont montré une survie sans progression soutenue avec Venclexta / Venclyxto à durée fixe plus MabThera / Rituxan. Les essais confirment que les patients traités avec des schémas à base de Venclexta / Venclyxto atteignent des taux plus élevés de maladie résiduelle minimale indétectable, ce qui peut être associé à un moindre risque de progression future de la maladie ou de décès.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.12% ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.85%