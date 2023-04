Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Roche: données positives de phase Ib en cancer colorectal information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 10:53

(CercleFinance.com) - Roche annonce, à l'occasion de la réunion annuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR), de nouvelles données positives de phase Ib, renforçant le potentiel de son inhibiteur de KRAS G12C, le divarasib, dans les tumeurs solides avancées.



Selon l'étude GO42144, le divarasib, en association avec la thérapie anti-EGFR cetuximab, a conduit à une réponse globale confirmée chez 62% des personnes atteintes d'un cancer colorectal KRAS G12C-positif avancé ou métastatique, avec un profil d'innocuité gérable.



'Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus répandu dans le monde et le fardeau mondial augmente, le taux d'incidence devant augmenter de 56% entre 2020 et 2040 pour atteindre plus de trois millions de nouveaux cas par an', souligne le groupe de santé suisse.