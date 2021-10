Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : données positives dans les scléroses en plaques information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui de nouvelles données à long terme (8 ans) portant sur l'Ocrevus (ocrélizumab) montrant que l'administration d'un traitement précoce et continu avait réduit de 35% le risque de nécessiter une aide à la marche au bout de 7.5 ans pour les personnes atteintes de sclérose en plaques récurrente (RMS) et a réduit de 29% la progression du handicap dans la sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) après 8 ans. Les nouvelles données d'innocuité montrent ainsi un profil bénéfice-risque cohérent dans tous les essais cliniques d'Ocrevus. Trois études ont aussi montré qu'une perfusion plus courte de 2 heures d'Ocrevus a été également bien tolérée chez les populations noires, afro-américaines, hispaniques et latino-américaines par rapport aux populations globales de l'étude. Roche et ses partenaires de recherche présenteront également quatre résumés de dernière minute concernant le COVID-19 et la réponse vaccinale chez les patients traités par Ocrevus, à l'occasion du 37e Congrès du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS).

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks -0.41%