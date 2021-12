Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: données positives dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 15:33









(CercleFinance.com) - Roche annonce que l'étude de phase II coopERA portant sur son giredestrant comme traitement néoadjuvant du cancer du sein ER-positif et HER2-négatif au stade précoce, avait atteint son critère d'évaluation principal.



Le groupe de santé suisse explique que selon cette étude, son produit a fait preuve d'une activité antiproliférative statistiquement supérieure par rapport au traitement standard (anastrozole) dans ce type de cancer du sein.



Le cancer du sein est le type de cancer le plus fréquemment diagnostiqué et celui à récepteurs hormonaux (RH)-positifs est son sous-type le plus courant, représentant environ 70% des diagnostics, soit environ 1,6 million de cas par an dans le monde.





