Roche : données positives dans la leucémie myéloïde aigue

(CercleFinance.com) - Roche annonce que son étude de phase III VIALE-A, évaluant Venclexta/Venclyxto combiné à azacitidine, dans la leucémie myéloïde aigue précédemment non traitée, a atteint ses deux objectifs principaux de survie d'ensemble et de taux de rémission complète composite. Cette combinaison a démontré dans l'étude une amélioration statistiquement significative de la survie d'ensemble, comparé à azacitidine seul, chez les patients non éligibles à une chimiothérapie d'induction intensive. Ces données seront présentées aux diverses autorités réglementaires et à un congrès scientifique à venir. Développé par AbbVie et Roche, Venclexta/Venclyxto est commercialisé par AbbVie et Genentech (filiale de Roche) aux Etats-Unis et par AbbVie dans les autres pays.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -3.25%