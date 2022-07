Roche: données positives autour du Vabysmo dans la DMLA information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 16:06

(CercleFinance.com) - Roche a présenté aujourd'hui de nouvelles données obtenues sur deux ans et provenant de deux études portant sur le Vabysmo (faricimab) comme traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), une maladie qui touche près de 20millions de personnes dans le monde et peut nécessiter un traitement par injections oculaires tous les un à deux mois.



Les données témoignent de l'efficacité, de l'innocuité et de la durabilité à long terme du traitement.



' Ces résultats à plus long terme renforcent la confiance dans Vabysmo et soutiennent son utilisation continue chez les personnes atteintes de DMLA néovasculaire ', résume Levi Garraway, directeur médical et responsable du développement mondial des produits chez Roche.



Il ajoute que ces données 'représentent une avancée importante pour les personnes atteintes de maladies rétiniennes menaçant la vision' et qu'elles témoignent de l'engagement de Roche à redéfinir les normes de soins et à réduire le fardeau du traitement chez les personnes atteintes de DMLA.



Les données sur deux ans ont été présentées ce jour lors de la réunion scientifique annuelle 2022 de l'American Society of Retina Specialists.