Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : données positive dans l'atrophie musculaire spinale Cercle Finance • 11/11/2019 à 09:32









(CercleFinance.com) - Roche fait part de données positives de la partie 2 pivot de Sunfish, étude évaluant risdiplam chez les personnes de deux à 25 ans atteintes d'atrophie musculaire spinale (SMA) de types 2 ou 3, données qui seront soumises aux autorités de santé dans le monde, dont la FDA. L'étude a atteint son objectif principal de changement par rapport à la base de référence sur l'échelle MFM (mesure de fonction moteur) 32 après une année de traitement, comparé à placebo. Aucune donnée de sécurité conduisant à retrait de l'étude n'a été signalée.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.20%