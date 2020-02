Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : données encourageantes dans le cancer du foie Cercle Finance • 07/02/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi que des données de phase III montraient qu'une association entre ses médicaments Tecentriq et Avastin permettait d'allonger la durée de vie des patients chinois atteints d'un cancer du foie. Les résultats collectés à partir d'essais cliniques conduits sur 194 patients chinois atteints d'un carcinome hépatocellulaire mettent en évidence une amélioration significative de leur taux de survie global ainsi que de leur survie sans progression de la maladie par rapport au traitement standard actuel, explique le laboratoire suisse. Pour information, près de la moitié des cas de carcinome hépatocellulaire sont aujourd'hui recensés en Chine. Ces données seront présentées demain lors du congrès Liver Cancer Summit 2020, qui se tient à Prague.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -0.03%