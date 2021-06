Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : données encourageantes autour de certaines leucémies Cercle Finance • 11/06/2021 à 11:09









(CercleFinance.com) - Roche a présenté aujourd'hui des données positives récoltées lors de trois études pivots de phase III portant sur le traitement Venclexta/Venclyxto (venetoclax) dans le cadre de la leucémie lymphoïde chronique (LLC). Selon le laboratoire, l'analyse de suivi à quatre ans de l'une des études a montré un taux de survie sans progression de 74% chez certains patients. Par ailleurs, les données de suivi à long terme de deux études témoignent de la possibilité d'adapter les approches thérapeutiques en fonction des facteurs de risque génétiques. Enfin, il ressort que la maladie résiduelle minimale pourrait constituer un indicateur clé pour mesurer la réponse à la maladie, aussi bien dans le cadre de la LLC que de la leucémie myéloïde aiguë (LAM). Selon Levi Garraway, responsable du développement mondial des produits chez Roche, ces données permettent déjà de mieux comprendre la maladie résiduelle minimale qui, à terme, pourrait 'aider à identifier plus rapidement les patients qui ont besoin d'un traitement supplémentaire'. Les données des trois études seront actuellement présentées par Roche à l'occasion du congrès virtuel de l'Association européenne d'hématologie qui se tient du 9 au 17 juin.

