Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : données de sécurité positives dans l'hémophilie Cercle Finance • 13/07/2020 à 08:13









(CercleFinance.com) - Roche fait part ce matin des résultats d'une deuxième analyse intérimaire de l'étude de phase IIIb Stasey, renforçant le profil de sécurité de Hemlibra (emicizumab) caractérisé dans le programme clinique de phase III Haven. Selon le groupe suisse, Hemlibra s'est montré efficace sans nouveau signal de sécurité identifié chez les adultes et adolescents atteints d'hémophilie A avec inhibiteurs de facteur VIII, conformément aux observations de sécurité précédentes. Le laboratoire pharmaceutique ajoute qu'une analyse séparée suggère que des personnes sur Hemlibra peuvent subir certaines chirurgies mineures sans traitement de coagulation préventif supplémentaire.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange 0.00%