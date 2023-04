Roche: données de phase III positives en cancer du foie information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 07:26

(CercleFinance.com) - Roche annonce des résultats positifs pour son essai de phase III IMbrave050 dans le cadre du carcinome hépatocellulaire (CHC) adjuvant, selon lesquels la combinaison Tecentriq plus Avastin a réduit le risque de récidive de la maladie de 28%.



'Jusqu'à 80% des personnes atteintes de ce type de CHC connaissent une récidive de la maladie, auquel cas elles sont confrontées à un pronostic plus sombre et à une survie plus courte', souligne le groupe de santé helvétique.



Outre une amélioration statistiquement significative de la survie sans récidive, les données de sécurité se sont montrées cohérentes avec le profil bien établi de Tecentriq et d'Avastin, ainsi qu'avec la maladie sous-jacente.



Ces données seront présentées lors de la réunion annuelle de l'AACR 2023 et ont été incluses dans le programme de presse officiel. Les discussions avec les autorités sanitaires sont en cours et le suivi se poursuivra pour des données supplémentaires.