Roche: données de phase III positives dans les allergies

(CercleFinance.com) - Roche fait part de la publication par le New England Journal of Medicine (NEJM) de données de phase III montrant que son Xolair a considérablement réduit les réactions allergiques à plusieurs aliments chez les personnes souffrant d'allergies alimentaires.



Selon les résultats détaillés de l'étude OUtMATCH parrainée par le NIH, le traitement par Xolair augmentait la quantité d'arachides, de noix, d'oeufs, de lait et de blé que les personnes âgées d'un an ou plus consommaient sans réaction allergique.



'Les réactions allergiques peuvent mettre la vie en danger et on estime que l'anaphylaxie liée à l'alimentation entraîne 30.000 événements médicaux traités dans les salles d'urgence aux États-Unis chaque année', souligne le laboratoire suisse.





