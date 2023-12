Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: données de phase III positives dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - Roche annonce des résultats positifs de phase III pour l'association de l'inavolisib chez les femmes atteintes d'un cancer du sein HER2 négatif à récepteurs hormonaux avancés avec une mutation PIK3CA.



L'étude INAVO120 a en effet atteint son critère d'évaluation principal, démontrant une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression, par rapport au palbociclib et au fulvestrant seuls.



Les données sur la survie globale étaient immatures, mais une tendance positive claire a été observée, selon le groupe de santé suisse. Les données seront partagées avec les autorités sanitaires et présentées lors d'une prochaine réunion médicale.





