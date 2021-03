Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : données de phase III positives dans la Covid-19 Cercle Finance • 23/03/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Roche confirme les résultats positifs de l'essai de phase III REGN-COV 2067 évaluant un traitement des patients non hospitalisés à haut risque atteints de Covid-19, ayant atteint son critère d'évaluation principal et tous les principaux critères d'évaluation secondaires. Cet essai a montré en effet que le cocktail d'anticorps investigationnel casirivimab-imdevimab a réduit le risque d'hospitalisation ou de décès de 70 ou 71% par rapport au placebo, mais aussi réduit la durée des symptômes de quatre jours. En outre, un essai de phase II compagnon (REGN-COV 20145) chez des patients symptomatiques ou asymptomatiques non hospitalisés à faible risque atteints de Covid-19 a montré des réductions significatives et comparables de la charge virale.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -1.45%