Roche: données de phase III positive dans le lymphome

(CercleFinance.com) - Roche annonce des résultats statistiquement et cliniquement significatifs de son étude de phase III STARGLO, démontrant que Columvi prolonge considérablement la survie des personnes atteintes d'un lymphome diffus à grandes cellules B en rechute ou réfractaire.



L'étude a en effet atteint son critère d'évaluation principal de survie globale avec une réduction de 41% du risque de décès chez les patients traités par Columvi plus chimiothérapie GemOx, par rapport à MabThera/Rituxan en association avec GemOx.



'Cette combinaison Columvi pourrait constituer une option de traitement prête à l'emploi indispensable pour les personnes atteintes d'un LDGCB en rechute ou réfractaire non admissible à une greffe', souligne le géant suisse de la santé.



Ces données ont été présentées lors de la conférence de presse et présentées lors de la session plénière des résumés du congrès 2024 de l'Association européenne d'hématologie (EHA) en tant que présentation orale de dernière minute.





