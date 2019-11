Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : données de phase II positives pour Gazyva Cercle Finance • 11/11/2019 à 08:47









(CercleFinance.com) - Roche annonce que son étude de phase II Nobility, évaluant Gazyva chez l'adulte atteints de néphrite proliférative de lupus, a atteint son objectif principal en montrant, en combinaison avec standard de soin, une supériorité sur placebo avec standard de soin. Le laboratoire pharmaceutique suisse précise que 40% des patients traités avec Gazyva ont atteint une réponse rénale complète après 76 semaines, à comparer à 18% des patients traités avec placebo. Il prévoit d'entamer un recrutement pour un programme de phase III.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.22%