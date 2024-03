Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: données de phase II positives dans l'hypertension information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Roche annonce des résultats préliminaires positifs de l'étude de phase II KARDIA-2 dans l'hypertension, avec des réductions cliniquement significatives de la pression artérielle systolique au troisième mois avec le zilebesiran, lorsqu'ajouté au traitement standard.



L'étude KARDIA-2 a ainsi atteint son critère d'évaluation principal, mais aussi démontré un profil d'innocuité et de tolérabilité encourageant pour le zilebesiran chez les adultes souffrant d'hypertension légère à modérée non contrôlée.



Les résultats de l'étude seront présentés en avril au congrès annuel de l'American College of Cardiology. Une autre étude de phase II, KARDIA-3, a aussi été initiée chez des adultes présentant une hypertension non contrôlée à haut risque cardiovasculaire.





