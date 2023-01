Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: données d'étude positives dans le cancer du foie information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche annonce que l'étude de phase III IMbrave050, portant sur Tecentriq plus Avastin chez des personnes atteintes d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) à un stade précoce à haut risque de récidive après une intervention chirurgicale, a atteint son critère principal.



Lors de l'analyse intermédiaire de cette étude, l'association Tecentriq-Avastin a en effet montré une amélioration statistiquement significative de la survie sans récidive de cancer du foie, par rapport à la surveillance active.



'De nouveaux traitements adjuvants sont nécessaires de toute urgence, car on estime que 70 à 80% des personnes atteintes d'un CHC à un stade précoce connaissent une récidive de la maladie après une intervention chirurgicale', souligne Roche.



Les données seront discutées avec les autorités sanitaires du monde entier, y compris la FDA des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments pour éclairer les prochaines étapes réglementaires, et présentées lors d'une prochaine réunion médicale.





