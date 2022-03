Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Roche: données à présenter à la réunion de l'AAN en avril information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 10:30

(CercleFinance.com) - Roche annonce qu'il présentera des données sur son portefeuille vaste et à fort impact de neurosciences, lors de la réunion annuelle 2022 de l'AAN (American Academy of Neurology) qui se tiendra du 2 au 7 avril à Seattle, aux Etats-Unis.



Des premières données montrant l'effet du traitement Ocrevus sur la progression du handicap dans la sclérose en plaques progressive secondaire non active et d'autres données sur la SEP progressive primaire seront ainsi présentées par le groupe de santé suisse.



Il ajoute que d'autres données à présenter à cette occasion continueront de démontrer l'efficacité et l'innocuité à long terme d'Evrysdi dans l'amyotrophie spinale, et d'Enspryng dans le trouble du spectre de la neuromyélite optique.