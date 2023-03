Roche: données à long terme positives dans la SMA information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 08:55

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la conférence de la Muscular Dystrophy Association (MDA), Roche annonce de nouvelles données à long terme positives pour Evrysdi (risdiplam) chez des personnes âgées de deux à 25 ans atteintes d'amyotrophie spinale (SMA) de types 2 et 3.



Les données de l'étude pivot SUNFISH confirment que les augmentations de la fonction motrice se sont maintenues à quatre ans et que le taux global d'événements indésirables a continué de diminuer au cours de la période de 48 mois.



Les participants ont également signalé une amélioration ou une stabilisation continue lors de l'exécution indépendante d'activités de la vie quotidienne telles que manger, boire et ramasser et déplacer des objets.



Plus de 8500 personnes, des nouveau-nés aux plus de 60 ans, ont été traitées avec Evrysdi, qui est maintenant approuvé dans plus de 90 pays à travers le monde et dont le dossier est actuellement sous revue dans 16 pays supplémentaires.