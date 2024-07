Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: données à deux ans positives pour Susvimo information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Roche annonce des résultats sur deux ans pour les études de phase III Pagoda et Pavilion, démontrant une efficacité soutenue de Susvimo pour le traitement de l'oedème maculaire diabétique (OMD) et de la rétinopathie diabétique (RD), respectivement.



Ces données présentées au congrès de l'ASRS 2024, à Stockholm, montrent le potentiel de cet implant oculaire rechargeable en tant qu'alternative aux injections oculaires pour traiter ces deux principales causes de perte de vision chez les adultes diabétiques.



Par ailleurs, le groupe de santé suisse indique que la FDA américaine a accepté son dossier de demande de licence pour Susvimo dans ces deux maladies, sur la base des données à un an des études Pagoda et Pavilion.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 276,30 CHF Swiss EBS Stocks +0,84%