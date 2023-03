Roche Diagnostics (Pty) Ltd et ABL Diagnostics concluent un accord de distribution exclusif en Afrique du Sud

Johannesburg (Afrique du Sud), Woippy (France) — 27 mars 2023

Roche Diagnostics (Pty) Ltd (Roche SA) et ABL Diagnostics (ABLD) ont le plaisir d'annoncer le lancement d'un partenariat de distribution exclusif qui permettra à Roche de fournir les produits ABLD aux laboratoires sud-africains. Roche SA détient désormais les droits exclusifs de distribution des produits, y compris les tests ABL DeepChek®, pour les laboratoires de microbiologie du pays. Ces applications incluent le VIH, la tuberculose, le cytomégalovirus, l'hépatite virale, le papillomavirus humain, l'ARN 16s/18s, le BKV et d'autres maladies infectieuses.

La combinaison de l'expertise de Roche SA sur le marché local de la microbiologie et du portefeuille de produits ABLD permettra aux laboratoires d'accéder plus facilement à un génotypage par séquençage robuste à des prix compétitifs et avec un support local. Cette collaboration permet à Roche de fournir des solutions complètes dans ses offres de produits, qui incluent la sérologie, l'automatisation, les solutions moléculaires et le profilage génotypique via le séquençage. Il s'agit d'une révolution des soins de santé qui permettra à Roche de comprendre les mécanismes et la progression de la maladie, ainsi que de fournir de nouveaux biomarqueurs pour le diagnostic et le pronostic qui permettront une meilleure prise en charge des patients.