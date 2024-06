Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: deux nouvelles unités pour cobas pro information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 08:57









(CercleFinance.com) - Roche annonce le lancement, dans les pays acceptant le marquage CE, de ses nouvelles unités analytiques, cobas c 703 et cobas ISE neo, pour les solutions intégrées cobas pro, plateforme de diagnostic évolutive et modulaire pour les laboratoires à grand volume.



'Les unités analytiques cobas c 703 et cobas ISE neo offrent une plus grande capacité de test et une automatisation accrue, ce qui contribue à améliorer les flux de travail des laboratoires et à faire progresser les soins aux patients', explique le groupe de santé suisse.



Roche précise ainsi que cobas c 703 offre des tests de chimie clinique à haut débit avec jusqu'à 2.000 tests par heure et 70 positions de réactifs, doublant ainsi le débit de chimie clinique existant sur les solutions intégrées cobas pro.





