Roche : deux algorithmes pour diagnostic du cancer du sein

(CercleFinance.com) - Roche annonce le lancement de uPath HER2 (4B5) et uPath Dual ISH, deux algorithmes d'analyses d'images de pathologie numériques, utilisant l'intelligence artificielle pour un diagnostic précis des patientes dans le cancer du sein. 'En combinaison avec le scanner de lames VENTANA DP 200 et le logiciel d'entreprise Roche uPath, les nouveaux algorithmes fournissent des solutions de pathologie numérique innovantes pour faire progresser les soins de santé personnalisés', explique le groupe. Ces algorithmes aident à diagnostiquer une mutation du gène HER2, qui survient dans jusqu'à 20% des 2,1 millions de cas de cancer du sein diagnostiqués chaque année dans le monde, et est responsable d'une croissance agressive chez certaines patientes.

