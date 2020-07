Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : désignation de percée pour mosunetuzumab Cercle Finance • 14/07/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Roche annonce que son mosunetuzumab, immunothérapie expérimentale du cancer bispécifique CD20xCD3, a reçu une désignation de percée thérapeutique de la part de la FDA des Etats-Unis, sur la base de données favorables issues d'une étude de phase I/Ib. Cette désignation, destinée à accélérer le développement et la revue de médicaments, concerne le traitement de patients adultes atteints de lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire, qui ont reçu au moins deux thérapies systémiques précédentes.

