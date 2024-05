Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: désignation de percée d'inavolisib en cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 09:05









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA américaine a accordé la désignation de thérapie révolutionnaire -la 29ème dans son portefeuille d'oncologie- à son inavolisib pour le cancer du sein avancé à récepteurs hormonaux positifs et HER2 négatifs avec une mutation PIK3CA.



Cette désignation se fonde sur les résultats de la phase III INAVO120, montrant que le schéma thérapeutique à base d'involisib a plus que doublé la survie sans progression par rapport au palbociclib et au fulvestrant seuls en première ligne.



'Environ 40% des personnes atteintes d'un cancer du sein HR positif présentent une mutation PIK3CA et font souvent face à un pronostic plus sombre et à une résistance au traitement endocrinien', souligne le groupe de santé suisse.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.08%