Roche: désignation de la FDA pour un test sanguin

(CercleFinance.com) - Roche annonce que son test Tina-quant lipoprotein Lp(a) RxDx a été désigné dispositif révolutionnaire par la FDA américaine pour identifier les patients susceptibles de bénéficier d'un traitement innovant de réduction de la Lp(a), en cours de développement.



Développé en collaboration avec Amgen, ce test de Roche Diagnostics mesure la Lp(a) dans la circulation sanguine d'une personne et sera disponible sur la base installée de plus de 90.000 systèmes de zone de travail sérique (SWA) dans le monde.



'Environ une personne sur cinq dans le monde a des niveaux élevés de Lp(a), ce qui l'expose à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral', souligne le groupe de santé suisse.





