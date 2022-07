Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Roche: désignation BDD pour un test d'Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 09:03

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des États-Unis a accordé la désignation de dispositif révolutionnaire (BDD) au Elecsys Amyloid Plasma Panel, une nouvelle solution innovante permettant une détection plus précoce de la maladie d'Alzheimer.



Ce test détecte et mesure les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer dans le plasma sanguin pour indiquer la nécessité de tests de confirmation supplémentaires, soutenant un diagnostic plus rapide et plus accessible.



'Ce test mini-invasif peut aider à rationaliser le parcours d'un patient, à améliorer l'accès au diagnostic et à mieux planifier l'avenir', affirme Roche, notant que 'jusqu'à trois personnes sur quatre vivant avec des symptômes de la maladie n'ont pas été diagnostiquées'.