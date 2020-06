Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : des résultats positifs dans la leucémie Cercle Finance • 15/06/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé ce week-end qu'un étude de phase 3 concernant Venclexta/Venclyxto, son nouveau traitement contre les cancers du sang, avait révélé des résultats positifs dans la leucémie myéloïde aiguë, le type de leucémie le plus répandu à l'heure actuelle. D'après le laboratoire suisse, l'association de Venclexta/Venclyxto à l'azacitidine de Celgene a permis de réduire le risque de décès de 34% par rapport aux patients traités avec l'azacitidine seul, avec une survie moyenne atteignant 14,7 mois contre 9,6 mois pour le traitement de référence. L'ajout de Venclexta/Venclyxto à l'azacitidine a également entraîné une amélioration du taux de rémission, qui s'est établi à 66,4% contre 28,3% dans le groupe azacitidine. Ces données ont été dévoilées à l'occasion de la tenue du congrès de l'Association européenne d'hématologie (EHA), organisée de manière virtuelle pour la première fois de son histoire.

