Roche: des résultats favorables dans l'hémophilie A

(CercleFinance.com) - Roche a dévoilé lundi les premiers résultats favorables d'une étude clinique de phase III concernant l'efficacité d'Hemlibra dans le traitement des formes modérée ou légère de l'hémophilie A.



D'après le laboratoire, l'anticorps monoclonal a permis d'atteindre un contrôle 'significatif' de la maladie, puisque plus de 80% des participants à l'essai n'ont pas souffert d'hémorragie nécessitant un traitement.



Ces données préliminaires ont été présentées à l'occasion du congrès de l'American Society of Hematology (ASH), qui a également permis au groupe biopharmaceutique d'annoncer que son mosunetuzumab avait permis des taux de réponse 'élevés et durables' dans le traitement du lymphome folliculaire.





