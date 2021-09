Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : des résultats encourageants dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 10:49









(CercleFinance.com) - Roche a dévoilé vendredi les premiers résultats encourageants d'une étude de phase II consacrée à giredestrant, un comprimé expérimental à prise orale destiné au traitement du cancer du sein. Après 14 jours de traitement, le médicament a montré une réduction de 80% du marqueur Ki67 - qui mesure la prolifération tumorale - contre 67% pour anastrozole, un anti-cancéreux développé par AstraZeneca. Ces résultats, obtenus chez des patientes atteintes d'un cancer du sein précoce à récepteurs d'oestrogènes positifs et post-ménopause, doivent maintenant être présentés au congrès de l'ESMO. Pour mémoire, giredestrant fait l'objet depuis la fin 2020 d'une procédure approbation accélérée ('fast track') auprès de la FDA américaine.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.58%