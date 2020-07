Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : des résultats encourageants dans l'hémophilie A Cercle Finance • 13/07/2020 à 10:04









(CercleFinance.com) - Spark Therapeutics, une filiale de Roche, s'est déclarée lundi 'très encouragée' par les résultats d'une étude de phase 1/2 consacrée à SPK-8011, sa thérapie génique contre l'hémophilie A. D'après la société biotechnologique, ces essais conduits sur 14 patients pour des durées allant de deux à trois ans ont notamment montré un profil de tolérance convenable, ainsi qu'une réduction de 91% des taux annuels de saignement. Spark dit maintenant vouloir optimiser le dosage et le régime immunomodulateur du traitement avant de lancer des essais de phase 3, sans doute dès l'an prochain.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.39%