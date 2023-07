Roche: des données positives à présenter pour Vabysmo information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 13:08

(CercleFinance.com) - Roche annonce qu'il va présenter lors de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Retina Specialists (ASRS), qui se tiendra du 28 juillet au 1er août à Seattle, de nouvelles données cliniques et réelles sur son Vabysmo.



Selon le groupe de santé suisse, ces données apportent de nouvelles preuves soutenant son utilisation pour le traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire ou 'humide' liée à l'âge et de l'oedème maculaire diabétique, deux causes principales de perte de vision.



Vabysmo est actuellement approuvé dans plus de 70 pays pour le traitement de ces deux maladies oculaires, avec un remboursement public sur plus de 20 marchés et plus d'un million de doses distribuées dans le monde.