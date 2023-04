Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: des données positives à paraître en soins oculaires information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche fait part de la publication prochaine de nouvelles données lors de la réunion annuelle 2023 de l'Association pour la recherche en vision et en ophtalmologie (ARVO), qui se tiendra du 23 au 27 avril à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis.



Les données post-hoc des études de phase III sur Vabysmo suggèrent ainsi un assèchement rapide et robuste du liquide rétinien chez les patients atteints de dégénérescence maculaire néovasculaire ou 'humide' liée à l'âge et d'oedème maculaire diabétique.



Des données du monde réel sur Vabysmo seront aussi présentées, ainsi que des approches de soins de santé personnalisés qui incluent l'utilisation de la modélisation de l'intelligence artificielle (IA) pour prédire la progression de la maladie rétinienne.



Enfin, des données de phase I sur un traitement expérimental anti-IL-6 dans l'oedème maculaire uvéitique (UME), qui seront présentées pour la première fois, suggèrent qu'il pourrait améliorer l'acuité visuelle chez les patients atteints d'UME.





