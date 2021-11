Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : des données cliniques présentées au congrès de l'ASH information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 15:42









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi qu'il avait l'intention de présenter toute une série de données cliniques sur ses médicaments à l'occasion du congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH), qui se tiendra le mois prochain à Atlanta. Le groupe biopharmaceutique suisse dit avoir prévu plus de 90 abstracts concernant son portefeuille hématologique au cours de l'événement, dont 17 ont été acceptés en vue d'une présentation orale. Les données présentées lors du congrès porteront notamment sur les conclusions de l'étude de phase III POLARIX sur l'association de Polivy et MabThera/Rituxan dans le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, le type le plus courant de lymphome. Le laboratoire évoquera également les prometteurs de son étude de phase I/II sur le mosunetuzumab dans le traitement du lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire. Seront également présentés les premiers résultats d'un essai de phase III portant sur l'efficacité d'Hemlibra chez les patients atteints d'hémophilie A, exceptés ceux ayant développé des inhibiteurs contre le facteur VIII.

