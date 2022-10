Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: des données à présenter en neuromusculaire information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche annonce que de nouvelles données de son portefeuille neuromusculaire de pointe seront présentées au congrès de la World Muscle Society (WMS), du 11 au 15 octobre, dont de nouvelles données positives d'Evrysdi, un traitement de l'amyotrophie spinale (SMA).



'Les données du programme de thérapie génique pour la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) renforcent la confiance dans l'étude de phase 3 la plus avancée actuellement en cours', ajoute le groupe de santé suisse.



Roche dévoilera aussi les conceptions d'études de deux nouveaux essais sur la myasthénie grave généralisée (gMG), une maladie auto-immune chronique rare, et la dystrophie musculaire facioscapulo-humérale (FSHD), une maladie musculaire génétique.





