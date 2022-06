Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: des données à long terme présentées en hématologie information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 07:59









(CercleFinance.com) - Roche fait part de la présentation de données à long terme, lors du congrès 2022 de l'Association européenne d'hématologie (EHA), 'élargissant la compréhension de l'impact de ses médicaments sur les cancers du sang à un stade précoce'.



Les données de phase III de l'étude CLL14 de Venclexta/Venclyxto plus Gazyva/Gazyvaro ont ainsi montré que plus de 60% des personnes atteintes de leucémie lymphoïde chronique non traitées auparavant sont restées en rémission cinq ans après le début du traitement.



L'analyse finale de l'étude de phase III GALLIUM a montré une amélioration significative de la survie sans progression avec Gazyva/Gazyvaro plus chimiothérapie chez les personnes atteintes d'un lymphome folliculaire non traité auparavant après huit ans de suivi.





