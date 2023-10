Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: dernières données pour la sclérose en plaques information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé les dernières données de l'étude de phase III OCARINA II.



Les résultats de l'étude démontrent l'effet d'OCREVUS® (ocrelizumab) en tant qu'injection sous-cutanée expérimentale semestrielle de 10 minutes sur les mesures pharmacocinétiques, les biomarqueurs et l'IRM chez les patients atteints de sclérose en plaques récidivante ou primaire progressive (RMS ou PPMS).



Les données seront présentées sous forme d'affiche lors de la 9e réunion conjointe ECTRIMS-ACTRIMS (Comités européens et américains pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques).



' Nous sommes heureux d'annoncer qu'une injection sous-cutanée d'OCREVUS en 10 minutes a supprimé les lésions cérébrales aussi efficacement que la perfusion intraveineuse ', a déclaré Levi Garraway, MD, Ph.D., médecin-chef de Roche et responsable du développement mondial des produits.





