Roche: départ du responsable de Roche pRED en mars

(CercleFinance.com) - Roche annonce que William Pao, responsable de Roche Pharma Research and Early Development (Roche pRED) depuis 2018, a décidé de quitter le groupe de santé suisse pour une nouvelle opportunité et de retourner aux États-Unis, à compter du 18 mars prochain.



Johannes (Hans) Clevers, qui a rejoint le conseil d'administration en 2019, quittera alors ses fonctions et sera nommé nouveau responsable de Roche pRED. Il deviendra membre du comité de direction élargi et sera basé à Bâle.



De nationalité néerlandaise, Hans Clevers occupe notamment le poste de professeur de génétique moléculaire à l'Université d'Utrecht. En outre, il siège à plusieurs conseils consultatifs scientifiques et a cofondé de plusieurs entreprises à travers le monde.





