Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : demande pour Tecentriq en cancer du foie Cercle Finance • 27/01/2020 à 09:03









(CercleFinance.com) - Roche annonce soumettre à la FDA une demande de licence de produit biologique supplémentaire pour Tecentriq en combinaison avec Avastin, pour traiter des patients avec carcinome hépatocellulaire non résécable n'ayant pas reçu de thérapie systémique précédente. 'La FDA étudie la demande dans un programme pilote de revue oncologique en temps réel, visant à explorer un processus de revue plus efficient pour assurer que des traitements sûrs et efficaces sont disponibles pour les patients dès que possible', précise-t-il. Le dossier se fonde sur les résultats d'une étude de phase III ayant démontré que Tecentriq en combinaison avec Avastin 'réduit le risque de décès de 42% et le risque d'aggravation de la maladie ou décès de 41%, comparé à sorafenib'.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -1.82%